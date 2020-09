Doom Eternal est arrivé en mars dans toutes les bonnes crémeries, et il faut lui reconnaitre cette touche spéciale de FPS à l'ancienne, nerveux comme jamais, répondant au doigt et à l'oeil, et truffé d'ennemis vivaces. Techniquement, il mouline avec le moteur graphique ID Tech 7, c'est le premier jeu à l'utiliser d'ailleurs, et l'API est Vulkan. Quand il fut lancé, ce qui a marqué les esprits, c'est sa facilité à tourner sur toutes les cartes graphiques, en faisant des concessions sur la qualité des textures selon la carte que vous aviez.

Nvidia s'en est servi pour montrer la puissance de sa RTX 3080 en UHD, définition par nature compliquée à gérer pour les GPU, devant afficher 4x plus de pixels que le FHD. Même la RTX 2080 Ti ne permet pas toujours le fameux "4k60", ou alors avec des concessions. Sur des séquences utilisant le moteur du jeu, et présentes lors des scènes de transition du jeu, Nvidia a réalisé un comparatif vidéo en UHD, tous les détails à fond.

Fatalement, la RTX 2080 Ti prend un gros coup de vieux, la RTX 3080 étant systématiquement au-dessus des 100 ips, avec une tendance 110/120 et des pointes à 150. C'est certes impressionnant, mais ce n'est pas le meilleur jeu pour mettre en avant cette puissance. Des titres comme Red Dead Redemption 2 ou Horizon Zero Dawn devraient se retrouver bien poussés par cette carte dont le caméléon dit qu'elle a la puissance de deux RTX 2080. On ne doute pas qu'elle fera le boulot, reste plus qu'à attendre les tests, il se pourrait bien qu'il y en ait un sur CDH !