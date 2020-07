C'est comme ça la toile ! parfois nid à vraie information, et parfois de l'info tombée du camion, comme ça, obtenue on ne sait comment, à moins que celui qui a laissé fuiter n'ait été menacé par des avances pressantes de notre Pascal, à pwal mais avec un truc en plumes pour faire hommage, ça ne s'invente pas, à Zizi Jeanmaire. Pourtant, il semblerait que certains soient plus dégourdis que d'autres, vivant très certainement proche des sites principaux. La rumeur du jour vient de KatKorgi le Twittos, plutôt controversé dans la véracité de ses messages, mais il vient d'être appuyé par un autre zigue partageant le même secteur, kopite7kimi.

Selon eux, la RTX 3080, donc pas la plus grosse des cartes à venir, serait 20% plus performante que la RTX 2080 Ti. C'est le fruit de leurs "analyses", mais si c'est le cas ce n'est pas si mal du tout. En effet, on se souvient que la RTX 2080 custom était 6% plus véloce que la GTX 1080 Ti FE, la 2080 FE 10% et la RTX 2080 Ti FE 33%. On resterait sur des valeurs plus hautes, mais comme on aime à le répéter, on n'en sait rien. Toutefois, on ne voit pas comment Nvidia pourrait se trouer sur cette génération, lui qui aura eu le temps de profiter de la maturité d'un node de gravure, et qui aura eu tout le loisir de calibrer ses cartes grâce aux facilités offertes par le passage du 16 au 7nm, tout comme AMD avait su en profiter avec Navi surtout vis-à-vis des fréquences.