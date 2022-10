Icy Dock a encore sorti un périphérique qui est une vraie bonne idée. Le nom, EZ-Adapter MB104U-1SMB ne vous dira rien du tout, comme c'est de coutume avec la firme. Seul le mot Adapter nous permet de savoir qu'il va s'agir d'un adaptateur. Effectivement, il va vous permettre de brancher toute unité de stockage 2.5", incluant SSD et HDD forcément à la norme Sata 6 Gbps, ainsi que d'y enficher un SSD M.2 au protocole NVMe ou Sata 6Gbps. Ce boitier magique à ciel ouvert, qui donc ne nécessite aucune installation préalable dans un emplacement de votre tour ou dans un boitier externe, se connecte au PC via un port USB 3.2 Gen 2 de Type-C, donc la prise que l'on retrouve sur de nombreux boitiers, voire certaines cartes mères sur le panneau arrière.

L'objectif est simple : pouvoir sauver vos données, depuis une source interne à votre PC sur l'un de périphériques compatibles décrits, ou de transférer depuis ces mêmes unités de stockage vers votre PC. Et avec cette norme USB, les débits théoriques devraient être élevés, cela se ressentira forcément sur les SSD 2.5" ou M.2, encore plus s'ils sont NVMe, et beaucoup moins sur les dédés de 2.5".

Voilà qui peut se révéler utile lorsque vous changez de disque dur, c'est petit et facile à transporter avec ses 9.1 cm x 6.1 cm x 1.8 cm et ses 50 g, autoalimenté par le port USB ! C'est compatible avec la commande TRIM, UASP, Windows, Mac et Linux, et c'est garanti 3 ans. Il vous en coûtera 75 €, pas donné, mais à l'utilité facile à comprendre.