L'Unreal Engine 5 continue son développement, qu'il soit interne ou participatif. Alors que c'était la version 5.0.3 qui avait cours, voici la Preview de la mouture 5.1 qui se pointe. C'est un des stades avant la version finale, mais ça signifie que ça fait son chemin, doucement, mais sûrement. Qu'apporte cette 5.1 par rapport à ce qui avait été fait jusque là ? La première chose qui est annoncée, c'est une amélioration de Lumen, le module maison d'éclairage et d'illumination globale, et de Nanite, la technologie qui enrichit la scène en géométrie. La philosophie c'est plus de stabilité, et des performances moins impactées par leur activation.

C'est également le cas pour Virtual Shadow Maps, capable de 60 ips dans les jeux qui le gèreront, PC et console. EPIC bosse dessus, car il ne faut pas oublier que d'une part c'est son business plan qui le pousse à sans cesse améliorer son bébé : le moteur est gratuit, les outils aussi, seuls ceux qui passent par la case vente avec un certain succès doivent des royalties. De plus, de gros titres futurs vont pédaler dessus, ça signifie pas mal d'oseille en jeu : le prochain The Witcher, le prochain Tomb Raider, STALKER 2, Halo et bien d'autres devraient assurer les revenus. Il faut donc être à jour et offrir la meilleure version de l'Unreal Engine 5 aux clients.