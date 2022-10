C'est tardivement que l'on a vu de très nombreux jeux adopter l'Unreal Engine 4, avec l'inconvénient d'avoir une charte visuelle reconnaissable entre toutes. L'Unreal Engine 5 a été adopté très vite par de gros studios, on citera GSC World pour STALKER 2, Crystal Dynamics, ou encore CD Projekt Red pour leurs prochaines créations. Ces deux derniers noms ne sont pas des moindres, puisque le papa de Cyberpunk et The Witcher possédait déjà son moteur modernisé RED Engine, tout comme le père adoptif (Core Design étant le papa originel) de Lara qui possédait son Foundation Engine.

Chez 343 Industries, papa adoptif de Halo actuellement (Bungie étant le vrai papa), on assumait de rester sur le Slipspace Engine en 2019, et heureusement que les traductions ne sont pas toujours celles que l'on croit, le slip de l'espace n'étant pas super vendeur. Ce moteur a été amélioré, et cela a pris du temps pour arriver à ce niveau, mais malheureusement les attentes étaient trop hautes pour lui. Le résultat final est décevant, Halo Infinite cristallisant les difficultés à dompter ce moteur. C'est la raison pour laquelle il devrait être abandonné au profit de ... l'Unreal Engine 5, comme toujours !

C'est donc une mauvaise nouvelle, puisque le risque à voir de gros développeurs glisser sur Unreal Engine5, c'est d'uniformiser les productions, du moins la patte graphique spécifique du moteur, et de lasser le joueur, surtout s'il demeure cette légère impression de flou qui émanait déjà de l'UE4. Même si The Witcher 4, Halo et Tomb Raider devraient être techniquement réussis, on se délectera également de jeux tournant sur des moteurs différents, mais ils seront de plus en plus rares vu la tournure des évènements. Pour le fun, vous pouvez vous amuser à un niveau fait par un fan sur Halo, rien d'officiel mais prémonitoire avec l'UE 5 ?