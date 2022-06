Il y a une semaine, une proposition émergeait de la communauté maintenant le noyau Linux : pourquoi ne pas le compiler par défaut en utilisant l’option — O3 , entrainant l’activation des optimisations avancées lors de la traduction du code C en assembleur compris par le CPU. Si la chose a été refusée par le guru-créateur du projet, Linus Torvalds, dans un mail surprenamment courtois et argumentée — l’option ayant déjà entrainé des pertes de performances dans le passé, et l’activation manuelle est très aisée pour qui voudrait s’y risquer — cela n’empêche pas de se poser la question, notamment chez notre confrère Phoronix, toujours là pour lancer du bench et vérifier les hypothèses émergeant sur la toile.

Aux commandes, un i5 12600K propulsé par un Ubuntu 22.04 utilisant la dernière version 5.19 du noyal, compilée avec les options par défaut contre un — O3 rajouté ; et strictement les mêmes binaires pour ce qui est des applications testées. Le test est composé de 230 benchmarks différents : largement de quoi voir où les optimisations sont bénéfiques… ou non !

Avec moins de 2 % de différence en moyenne géométrique sur la suite de test, force est de constater que l’option ne fait pas de miracles, d’autant plus que le switch de contexte bouscule ce chiffre vers le haut avec une accélération d’un facteur 3, mais à quel prix (cela pue la désactivation de code jugé « non essentiel » mais pourtant utile à la sécurité des machines), et pour quels gains en pratique ? Pour le reste, les tâches sur bases de données se voient un peu plus rapides, tout comme certains traitements réseau, sans plus. Au moins, aucune des applications n’a été ralentie : ouf ! Cependant, il faudrait vérifier avec d’autres processeurs et jeu d’instruction pour se faire un avis définitif sur la question ; mais en ce qui concerne Alder Lake, la chose est claire : sassertàrien !