Il y a quelques jours, AMD déployait ses 22.1.1, avec pour objectif d'apporter le meilleur support possible dans certains nouveaux jeux. Les 22.1.2 viennent d'arriver, et ils n'ont pas la même raison d'être. Hormis Rainbow Six Extraction optimisé, c'est l'ajout de nouvelles références qui prime dans ce driver. Les RX 6500 XT qui devraient arriver ce jour, RX 6500M, RX 6400 et RX 6300M sont désormais supportées par ce premier pilote.

On notera que deux bugs sont connus avec ce pilote, avec Enhanced Sync et Metrics, mais c'est surtout la résolution d'un bug avec Borderlands 3 qui a retenu notre attention, en même temps, c'est le seul. Sous ce jeu, avec Boost activé, les temps de chargement sont allongés sur les cartes RDNA 2. À vos modems !