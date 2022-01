Depuis 15 mois, nos GPU se font plumer les fesses par les mineurs. On ne parle pas du petit pingouin qui fait ça chez lui, avec une rentabilité très maigrelette limite inutile, on parle d'au moins 10 cartes, avec des fermes en Chine en comportant plusieurs centaines voire milliers ! Il s'en est suivie une pénurie systématique, et des prix montant en flèche, profitant de la demande énorme du marché, ce qui a permis à certains intermédiaires de s'en foutre plein les fouilles sans scrupule, y compris en France.

Alors que tous les patrons nous la jouent Nostradamus sur la fin des pénuries, aucun ne semble prédire un retour à des tarifs plus calmes, forcément ça les arrange bien de battre chaque trimestre des records financiers, les mettant un peu plus à l'abri chaque fois. Intel, qui va entrer sur le marché des GPU, compte bien remédier à ce rapt par une solution simple.

Faire un ASIC spécifique pour miner, cette puce à la fonctionnalité très limitée pour un usage, devrait être redoutable puisque sa consommation, en parallèle, est dérisoire comparée à celle d'un GPU, même moddé avec tout ce que cela compte de sous-voltage et autres méthodes de réduction de consommation. À se demander pourquoi AMD et NVIDIA ne s'y sont pas penchés dessus avant, peut-être parce que ça marge très bien via GPU, ou qu'il était compliqué de trouver un fondeur pour fabriquer ces circuits.

En tout cas, avec un usage intensif du SHA-256, la firme compte sortir un ASIC pour le Bitcoin pour commencer, et en fera part, a priori, lors du Bonanza Mine le 23 février prochain. Si encore ça changeait quelque chose pour nous...