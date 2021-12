AMD a déployé son premier pilote de décembre, l'Adrenalin 21.12.1. Il supporte Halo Infinite, pour lequel la firme rouge apporte des précisions de gains. En 4k preset Ultra, par rapport aux 21.11.3, la RX 6900 XT est jusqu'à 17 % plus véloce, la RX 6800 XT est jusqu'à 19 % plus rapide, et la RX 6700 XT est jusqu'à 16 % plus performante. Ensuite, Fortnite, Icarus et Blender 3.0 complètent les améliorations recensées.

4 bugs sont corrigés : SteamVR sur quelques cartes comme la Radeon VII déclenchait un crash, " Les Gardiens de la Galaxie" entrainait un arrêt du pilote graphique sur les cartes comme la RX 5500 XT, le Radeon Software devenait inopérant lorsque vous jouiez à PUBG sur plusieurs écrans, et enfin quelques bugs graphiques touchaient les RX 500 en jouant sur Forza Horizon 5.