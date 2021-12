Si vous n'aimez pas la valse des bêtas d'Afterburner, devant obsolètes et inactives d'une bêta à une autre, alors vous serez ravis d'apprendre que la version 4.6.4 est désormais en version finale. Cela implique une non-limitation de temps, une compatibilité accrue : la tension des RX 6700 XT est contrôlable, le support expérimental des Intel de 11è et 12è génération, ainsi que des Ryzen mobiles est apporté, ça plus quelques bugs corrigés (sur Radeon RX 5700/XT et ouverture du soft par l'icône dans la barre des tâches et plus par l'application), et quelques ajouts (thème Windows 11, optimisation du switch entre les profils de monitoring, etc), voilà le profil général de cet Afterburner 4.6.4. Notez qu'il est accompagné également de la dernière version de RivaTuner Statistics Server 7.3.3, ce module qui vous permet derrière de faire vos propres mesures de benchmarks, ou d'intégrer des infos importantes du GPU lors de vos sessions vidéo par exemple.