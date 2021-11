Alors que Proton, la couche de compatibilité pour faire tourner des titres Windows sous Linux - se taille la part belle dans nos actualités logiciels du fait de ses mises à jour régulières, voilà qu’un nouveau candidat s’immisce dans l’écosystème : Box64/Box86. Késako ? Tout simplement un utilitaire libre, open-source et tout le tintouin, chargé de faire tourner des des logiciels pour Linux x86_64 / x86 sous Linux.. autre, notamment Arm (tant que le jeu d’instruction hôte est little-endian et de même largeur d’adressage mémoire).

Si le projet n’est pas neuf — sa première distribution en version alpha 0.0.2 remontant à juin dernier —, la récente mise à jour en 0.2.4 (Box86) / 0.1.6 (Box64) vient apporter un sérieux crédit au projet. En effet, avec le support de Wine et de DXVK, il devient possible de faire tourner des jeux Windows sans souci tant que ceux-là ne sont pas trop gourmands (merci Proton !). Ainsi, le développeur PtitSeb a réussi à faire tourner Crysis et Warcarft III sur un mini-PC Phytium D2000 à base d’octocore ARM, accompagné d’une RX 550, avec des performances suffisantes pour être jouable.

Le tout, en vidéo !

Voilà qui fera plaisir aux possesseurs de Raspberry Pi, pour peu qu’ils soient assez bidouilleurs pour pallier le manque de puissance du SoC... à moins que la chose ne soit récupérée par Valve ? En effet, une console mobile Arm compatible avec la ludothèque Windows a de quoi faire rêver ; en théorie tout du moins. Car, en pratique, l’émulation se paye rubis sur l’ongle au niveau des performances, et ce n’est pas Microsoft avec don Windows 10 Arm qui pourra le démentir. À réserver aux aventureux et au rétrogaming, donc ! (Source : BoilingSteam)