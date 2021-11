C'est en janvier 2021 qu'Arctic avait franchi le pas et osé enfin ajouter des loupiottes dans sa gamme de ventilateurs, avec le Bionix P120 A-RGB, que nous avons eut l'occasion de tester pour vous ! Une première qui a rapidement été suivie d'une autre, assez logique, celle des premiers AIO RGB de la marque ! Et depuis octobre dernier, tous les AIO du fabricant existent dans une version avec des LEDs, adressables ou non, au choix. Là aussi, nous vous invitons à relire notre dossier express sur le Liquid Freezer II 240 ARGB.

Mais, au grand dam peut-être de certains, le fabricant ne proposait jusqu'à présent que de la loupiotte ventilée dans un format 120 mm, les variantes 140 mm longtemps absentes à l'appel, jusqu'à maintenant ! En effet, ce vide est à présent comblé avec l'arrivée de deux nouveaux modèles à haute pression statique et flux d'air concentré : P14 PWM PST-ARGB 0 dB et P14 PWM PST RGB 0dB (pffiou, vive les noms à rallonge) !

Chacun est illuminé en son centre avec 12 LEDs multicolores. La différence entre la version RGB et ARGB, c'est que la dernière pourra afficher plusieurs couleurs simultanément. Mais les deux peuvent être contrôlés directement depuis la carte mère ou un boitier de contrôle dédié. Et pourquoi 0dB, au fait ? Arctic aurait-il percé le secret du ventilateur sans bruit ? En réalité, 0dB fait tout simplement référence au niveau sonore à l'arrêt — ce qui sous-entend que les ventilateurs peuvent descendre jusqu'à 0 tr/min en opération si tel est le comportement que vous souhaitez leur donner.

Leur vitesse maximale est de 1900 tr/min et leur débit d'air maximal de 117,03 m³/h. Malgré leur nature, Arctic pense que ces nouveaux modèles sont polyvalents et parfaitement adaptés à tous types d'usage dans un boitier. À l'image des dernières créations du fabricant, chaque unité peut être chainée avec une autre afin d'en alimenter plusieurs via un seul câble PWM. Chaque ventilateur possède aussi des recoins avec du caoutchouc pour amortir les vibrations.

Combien ça coûte ? Il faut compter 18,99 € pour un seul P14 PWM PST RGB 0dB et seulement 1 € de plus pour la version ARGB. Par kit de trois, le premier ne plus coûtera plus que 13,33 € l'unité, soit 39,99 € pour l'ensemble, et 14,6 € pour le second, soit 43,99 € pour le trio. Arctic proposera aussi un kit de trois P14 PWM PST RGB 0dB accompagné d'un contrôleur RGB pour 52,99 €, une option qui n'existe pas pour le ventilateur ARGB.