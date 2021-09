Windows 11 ne devrait plus tarder. En effet, d'abord pressenti pour être repoussé à 2022, le prochain OS présenté par la Raymonde se veut être une version plus "moderne" de Windows 10, plus "esthétique", et surtout la firme la décrit comme étant la plateforme de choix pour le gaming, avec support de DX12 Ultimate, DirectStorage. On sait que W10 en est également capable. On espère aussi qu'enfin le scaling (ou mise à l'échelle pour les rebelles gaulois) sera opérationnel et efficace sur tous les logiciels que vous utilisez, et pas une partie ! Autre point, le Microsoft Store sera lui aussi soumis à un lifting. Et enfin, ce serait l'OS à avoir en cas d'achat de processeur hybride, traduire par Alder Lake et probablement Zen 5 selon les rumeurs avec les APU Strix Point.

La mise à jour sera gratuite pour ceux qui ont un Windows 10 officiel, et qui ont une machine compatible comme on vous l'expliquait il y a deux jours. Ce sera le 5 octobre que les ISO et Windows Update pourront vous proposer la migration. Tous les appareils récents seront les premiers servis dans le déploiement de cette version "gratuite", les plus anciens pourraient voir cette option activée plus tard, jusqu'à la moitié de 2022. L'autre solution, c'est de rester sur W10, tant que la MAJ ne se fait pas en douce et contre votre volonté, la Raymonde ayant agi ainsi par le passé même si vous aviez refusé de lâcher votre Windows 7.