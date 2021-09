Le caméléon a mis ses pilotes à jour, ils possèdent quatre faits intéressants que nous détaillerons plus bas. En premier lieu, hormis le fait qu'il soit compatible Windows 11, ils sont encore de la branche R470, et donc les cartes graphiques à base de Kepler sont encore supportées. Pour autant, ce sont les derniers à prendre en charge Kepler comme cela était prévu depuis quelques semaines. Ces dernières ne bénéficieront plus d'optimisations sur tous les jeux récents, ce qui était déjà plus ou moins le cas depuis des années, comme ça se fait chez tous les constructeurs de GPU. Il faudra aller taper dans les pilotes Legacy !

Au rang des trucs qui comptent, il y a plein d'ajouts de profils OPS pour Geforce Experience. Ces 471.96 également modifient la résolution de mise à l'échelle en utilisant le filtre sharp. Plusieurs moniteurs sont aussi de la fiesta, G-Sync Compatible, ce sont les Eve Spectrum ES07D03, Lenovo G27Q-20, MSi Optix MAG321QR, Viewsonic Elite XG250, et les téléviseurs Philips OLED806 et Xiaomi O77M8-MAS.

On retiendra pour finir, une amélioration pour les moniteurs G9 de Samsung, dont on sait qu'ils ne bénéficient pas de toute l'attention qu'ils devraient malgré des spécifications alléchantes et des tarifs qui le sont moins. On vous en touchait deux mots il y a quelques jours. À essayer donc pour ceux qui en sont équipés, ainsi que d'une GeForce Kepler et ultérieur.