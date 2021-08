Ce n'est pas la première fois que les industriels essayent de faire vibrer la fibre nostalgique des quadras, quasiment toutes les bécanes du passé version console ont eu droit à un refresh. En fait, hormis l'esthétique générale identique, à de menus détails près, la machine à l'intérieur n'avait plus rien de commun avec le matos originel. Ils ont aussi rendu les nouvelles versions contemporaines, avec du HDMI, le support des manettes USB, bref, un lifting vendu souvent entre 30 et 300 €, citons l'Atari VCS en point d'orgue.

L'AMIGA, c'est une institution Commodore. C'était surtout la rolls gaming et programmation à l'époque où les PC ne régnaient pas du tout en maitre dans les chaumières. Avec la bénédiction de la maison mère, Retro Games Entreprises a lancé une version de l'AMIGA 500, nommée THEA500 Mini, qui possède aussi la puissance d'émuler la partie graphique de l'AMIGA 2000. il y a une souris 2 boutons fournie authentique d'époque, et un gamepad 8 boutons dont la forme fait irrémédiablement penser à celle de l'AMIGA CD32, la console à qui on doit des titres magiques comme les Ultimate Body Blow ou Litil Divil. Il y a du HDMI, et de l'USB Type A vers C.

Il y a 25 jeux installés dedans, dont les plus marquants sont Battle Chess, Kick Off 2, Speedball 2 et Zool. Mais il est possible d'utiliser ses propres jeux via une clé USB avec compatibilité FullWHDLoad, d'autres seront ajoutés par la suite (Battle Squadron ? Shadow of the Beast ? Barbarian 2 ?) Il est possible de connecter un clavier, vous avez donc compris que sous ce format mini se cache une simple enveloppe corporelle, le clavier d'imitation est factice. Vous n'aurez en revanche pas le sel de la version d'origine, avec le bruit de ce lecteur de disquette chargeant les jeux ! Comptez 130 eurobouliches, arrivée prévue début 2022.