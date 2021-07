Quasiment deux ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 reste un best-seller sur PC. L'univers est énorme, les quêtes folles et tellement nombreuses pour quiconque veut s'amuser à le finir à 100 %, et techniquement il est quand même très beau, offrant des panoramas de toute beauté. C'est certes un jeu à la troisième personne, mais c'est surtout un jeu contemplatif, où on peut prendre le temps d'admirer les décors, et donc le travail des développeurs. Mais cela a un prix, celui de la gourmandise. En effet, le tout à fond reste très compliqué selon les cartes. NVIDIA avait prévenu que le jeu accueillerait le DLSS 2, c'est acté pour le 13 juillet prochain, ce qui implique un nouveau pilote et/ou une mise à jour du jeu. Par contre, DLSS obligé, c'est limité aux seules RTX, Ampere et Turing.

La partie online Red Dead Online : Blood Money aussi accompagnera le DLSS à cette date. Ce que l'on attend, c'est de voir comment s'intègre cette technologie avec le moteur maison Rage Engine, si on obtient quelque chose de propre comme sur UE4, ou UE5, Unity, ou ID Tech, alors les joueurs verront un boost appréciable tout en gardant la qualité d'origine, en sachant que le filtre sharp s'active simplement via le GFE, ou via le panneau de contrôle de pilotes. À suivre de près !