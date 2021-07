Doucement, mais sûrement, le concept du « as a service » continue à s'imposer, les OS en ont déjà fait les frais avec Windows 10, mais l'industrie du jeu vidéo s'y met déjà aussi petit à petit, GTA 5, Destiny, Fortnite et le futur Halo Infinite en sont déjà quelques petits exemples de cette nouvelle direction, et dont certains (comme GTA 5) sont des succès financiers phénoménaux. Forcément, ça donne envie. En parallèle les jeux vraiment solos et déconnectés deviennent de plus en plus rares (par rapport aux années précédentes, ils n'ont évidemment pas disparu non plus), et l'avenir semble donc effectivement plutôt appartenir aux titres « permanents » dont la base serait continuellement exploitée et étoffée sur plusieurs années, du moins chez les très gros éditeurs et studios.

Justement Ubisoft semble vouloir en finir avec les interprétations ponctuelles de sa franchise Assasin's Creed, pour lesquelles le flambeau doit passer d'un studio à un autre chaque année, et se penche désormais sur une reconversion en service. Le projet est pour l'instant connu sous le nom Assasin's Creed Infinity, dont l'objectif sera de proposer une plateforme géante en ligne, un cadre global qui sera en évolution constante et fréquemment mis à jour. Ainsi, si chaque jeu de la plateforme pourra toujours sembler différent, ils seront tous connectés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. En somme, un joueur jouera donc essentiellement à « Assasin's Creed », où il sera connecté à un univers toujours en expansion, sans succession conventionnelle. En théorie, cela devrait donc logiquement sensiblement augmenter la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, il reste à voir ce que cela signifie pour la franchise de manière générale, ses scénarios et leur qualité, et le maintien d'un aspect « solo » - souvent le premier à se faire sacrifier sur l'autel du multijoueur et de la monétisation. Justement, nul doute aussi que les microtransactions représenteront une partie très importante du fonctionnement et certainement aussi différents types d'abonnement.

Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec seront ensemble à la tête de ce projet international et décideront collectivement de l'avenir de la franchise. Pour ce faire, Ubisoft prévoit aussi une réorganisation interne, où les positions de management seront attribuées à des développeurs ayant déjà pas mal d'années d'expérience avec Assasin's Creed. Ubisoft espère ainsi promouvoir un travail inclusif et collaboratif, faisant bon usage des talents de toutes ses équipes simultanément et en étant moins focalisé sur un studio spécifique. Néanmoins, n'attendez pas Infinity pour demain ni dans un avenir très proche, c'est apparemment une vision à long terme, dont l'existence a été confirmé, mais qui en encore à peine au stade de brouillon. Toutefois, on ne peut déjà qu'imaginer ce qu'Ubisoft serait en train de concocter comme nouvelle machine à sous et accessoirement univers de jeu. (Source)