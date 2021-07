C'est le début d'une nouvelle épopée chez Microsoft, ou tout du moins le changement celle déjà existante, tout en restant dans le même scénario. En effet, si Windows 11 semble n'être qu'une version revisitée de Windows 10 à première vue, il est toutefois fort probable que cela marque des changements de fond plus importants que cela n'y parait. Car cet OS doit recevoir progressivement les améliorations effectuées sur les travaux de Windows 10X et de Windows 10 ARM, dont les informations publiques ne sont pas très détaillées, et l'éditeur cherche à se sépare progressivement des boulets collés depuis les versions antérieures de l'OS fenêtré. Cette semaine donc, ce seront des rectifications et des correctifs de bogues divers et variés pour le menu principal de cette build.

Commençons par les ajustements par la tâche des barres, qui n'est plus bloquée au centre - l'option existait, mais fonctionnait très mal - et qui peut à nouveau être mise à gauche, comme les versions précédentes de Windows. Cela permettra d'adapter les raccourcis selon vos envies et besoins, par exemple un écran standard restera aligné à gauche, alors que les ultra-wide ou les tactiles seront plus pratique avec un alignement central, à vous de voir. La barre de tâches s'affiche à nouveau sur tous les écrans via une option, et l'heure s'affiche correctement, et plusieurs soucis avec les indications de batteries sont réglés. Enfin, notons la présence d'une barre de recherche dans le menu démarrer, ce qui sera plus pratique que de fouiller dans toutes les applications.

L'application Paramètres a reçu de très nombreuses corrections de bogues, celle-ci ayant eu tendance à souvent planter ou à avoir des options qui étaient inactives ou inutilisables, ainsi que quelques soucis d'affichage et de langues. Le constat semble similaire pour la nouvelle version de l'explorateur Windows, la fonction de recherche ou les widgets, et il est fort probable vu la liste des bugs persistants que d'autres correctifs suivront. Quelques correctifs divers, dont une fuite de mémoire, ont été corrigés aussi, montrant que Microsoft cherche à optimiser le plus que possible son nouveau bébé. Espérons que cela dure...

Même pour Windows 11, le patch note 22000.65 est toujours sur le devblog de l'éditeur