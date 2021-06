AMD a officiellement annoncé son FSR, avec premier jet le 22 juin prochain. La philosophie, héritée de celle du DLSS de NVIDIA, veut qu'il s'agisse d'un antialiasing utilisant la capacité du GPU de calculer une image en très haute qualité à partir d'une image de moins bonne qualité, et de la mettre ensuite à l'échelle. Du coup, plus ou très peu d'effet d'escalier, et des performances en hausse puisque l'image affichée provient à l'origine d'une image de moins bonne qualité ou de définition inférieure, sans en avoir la gourmandise. AMD décrit sa solution comme ouverte, aux verts même si c'est pas l'objectif, mais aussi ouverte aux GPU plus anciens. Si dans l'esprit, ça sonne bien, inévitablement cet enthousiasme sera modéré, ou pas, selon la qualité du rendu final.

NVIDIA avait, avec le DLSS 1, opéré une mise à l'échelle spatiale, avec les loupés que l'on connait comme du flou assez prononcé. Avec le DLSS 2, la firme a dopé son algorithme pour l'adapter aux mouvements, et c'est devenu une mise à l'échelle temporelle. La solution d'AMD, tournant fatalement sur des unités de calcul classiques, n'échappera pas aux phénomènes de flous, Anandtech a la certitude que les rouges empruntent le même chemin que le DLSS 1 qui était plutôt un semi-échec visuellement s'entend. Lors du salon, en interne, AMD a admis que c'était une solution spatiale. Quand on voit comment le caméléon s'est en partie planté avec cette voie, avec son armée de développeurs et d'ingénieurs, cela laisse inquiet quant aux capacités d'AMD de ne pas tomber dans le même piège.

Par railleurs, des images tournent sur la toile, provenant des documents remis à Anandtech par AMD en marge du salon, montrant les gains avant et après FSR, et force est de constater que le FSR, même en mode Qualité, est extrêmement flou. Au final, seul le résultat définitif sera le juge, mais on espère vraiment que les rouges ont une astuce en plus pour rendre la chose plus nette, car il n'est pas sûr qu'un coup de filtre sharp rende plus de netteté sur une base trouble.