Quand nous parlons de cartes RTX, nous pensons tout de suite au ray tracing, au DLSS ou encore au minage, néanmoins il y a d'autres intérêts plus ou moins connus à la dernière architecture de chez les verts. En effet, l'un des outils initialisés il y a quelques mois, le RTX Broadcast, permet de supprimer les bruits de fond sur votre micro et vos hautparleurs, ainsi que supprimer les fonds sur votre webcam. Un petit logiciel très intéressant pour les streamers ou ceux qui ont un environnement sonore, comme avoir quelqu'un qui est passionné de bricolage, ménage ou de High Power Rock'n'Roll, et qui s'adonne à sa passion durant votre partie de MOBA. Celui-ci vient donc d'être mis à jour par NVIDIA, apportant son plus gros patch depuis septembre.

Au menu, d'énorme optimisation sur la consommation de ressources, afin de limiter au plus que possible l'impact sur les performances de jeu de cet outil. La consommation de RAM est donc diminuée, et la suppression des bruits audios sera moins lourde sur votre système. D'ailleurs, cette fonctionnalité sait prendre en charge la suppression des réverbérations maintenant, ce qui aidera ceux qui souffrent d'échos dans leur antre de geek, ainsi que la suppression des bruits d'animaux de compagnie, ce qui aidera les amis des bêtes.

Pour ce qui est de la webcam, une réduction du bruit vidéo est en beta - donc elle manquera encore de qualité et d'optimisation dans certains cas - et permettra d'améliorer la qualité de l'image, surtout lorsque la luminosité sera basse. Le rendu de l'aperçu est amélioré, et le logiciel permet de superposer les effets les uns sur les autres, que ce soit pour l'image ou la vidéo. Bien entendu, trop chercher à se transformer en technicien de studio baissera la qualité de la suppression de bruit, il faudra faire plusieurs tests pour en avoir un aperçu concret. (source : NVIDIA)