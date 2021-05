Le marché de la XR - tout ce qui concerne l'implantation du numérique dans la réalité - est moins enthousiaste niveau hype et actualités depuis quelques années, cependant il représente un secteur important dans les outils numériques pour les professionnels. Que ce soit pour la mode, le design ou encore le bâtiment, les casques VR et AR sont des outils indispensables pour les entreprises, permettant aux clients et partenaires de mieux visualiser les créations futures. Et dans ce secteur, l'un des plus gros acteurs reste l'incontournable HTC avec ses casques Vive, mais qui commencent à dater et à être de plus en plus dépassés par la concurrence. De ce fait, session mise à jour chez le fabricant, qui sort deux nouvelles références : le Vive Pro 2 et le Vive Focus 3.

Le Vive Pro 2 est donc la suite - logique - du Vive Pro et en reprend le concept global : un casque non autonome prévu pour le monde professionnel, avec des caractéristiques et une finition haut de gamme. Forcément, de l'eau a coulé depuis 3 ans, il convenait donc de refaire une mise à niveau, avec ces caractéristiques plus proches de ce que nous retrouvons de nos jours. Les écrans passent donc sur des dalles LCD - le standard dans le domaine -ayant une définition de 2448 x 2448 pixels par œil, pour un total de 4896 x 2448 pixels, ce qui permet d'obtenir un champ de vision de 120 °. Il s'agit donc de ce que nous retrouvons de mieux pour un casque de grande marque et prévu pour un déploiement à grande échelle, mais des casques VR de ce type ont déjà été vus chez certains acteurs, comme le XTAL de VRgineers.

La fréquence de rafraichissement prend un coup de boost aussi, passant de 90 à 120 Hz, mais oblige d'avoir une connexion filaire et d'utiliser le DSC, donc d'avoir une carte graphique prenant en charge le DisplayPort 1.4. Il faudra certainement une bonne configuration pour faire tourner une application VR avec de telles caractéristiques, ce qui pourrait donner une utilisation de plus à la RTX 3090 ou à la RX 6900 XT. Le casque sera disponible le 4 juin, avec un tarif de précommande actuellement de 799 €, sans accessoires, et un kit complet devrait sortir en aout au tarif de 1399 €. Une promotion permet d'obtenir le casque à 739 €, donc s'il vous intéresse, dépêchez-vous.

Par ici pour observer le Vive Pro 2 sous toutes ses coutures

Le Viva Focus 3 est quant à lui la suite du Vive Focus Pus, une référence toujours orientée pour le monde professionnel et qui est en partie autonome grâce à l'utilisation d'une puce Snapdragon XR 2, que nous retrouvons aussi sur l'Oculus Quest 2. Au niveau des écrans, nous sommes sur les mêmes caractéristiques que le Vive Pro 2, comme pour le Bluetooth 5.2, par contre le Wi-Fi 6 devrait permettre de réaliser plus efficacement du streaming ou du cloud computing pour l'affichage des images, et ce sur une portée correcte. Un point pratique pour certains domaines d'application, comme des salles d'arcades VR. Par contre le tarif est un poil plus violent, avec un tarif de 1416 € TTC en kit complet uniquement, puisque HTC ne semble pas présenter d'offres avec un équipement plus léger ou avec un casque seul encore. Ce kit devrait être disponible d'ici le 24 juin prochain.