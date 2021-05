Windows 10X est un projet un peu à part de la part de Microsoft dont le but est à l'origine de permettre une interface plus adaptée aux ordinateurs à doubles écrans, avec quelques modifications et améliorations en conséquence. Cependant, derrière la façade, plusieurs personnes y voient une tentative de venir chatouiller le Chrome OS de Google, en proposant un OS bridé fait pour les utilisateurs moins exigeants sur la souplesse de leur système d'exploitation, cherchant à avoir une machine simple et efficace. Ce n'est pas la première tentative à ce sujet, et jusque là elles n'ont pas été très convaincantes pour le grand public, ce qui aurait amené à un énième report de Windows 10X apparemment, voire à sa déprogrammation tout court.

Toutefois, face à cette rumeur non confirmée du côté de Microsoft, il convient de remettre sur la table certains faits afin de mieux comprendre et appréhender un tel ragot. Il n'est pas nouveau que le développement de cette version de Windows est retardé, car revoir certains fondements comme le simple explorateur de fichier demande de refaire toute une partie du kernel de la fenêtre, qui garde des tares datant de Windows NT 5.0 encore. Il est donc probable qu'actuellement, à cause de la pandémie et dans l'objectif de faire déjà le ménage sur l'OS actuel, la Raymonde ait décidé de revoir les priorités.

D'un autre côté, il faut dire surtout que de nombreuses fonctionnalités prévues pour Windows 10X ont fini dans les versions Insider - ou pas - actuelles de la branche principale, comme la révision de l'explorateur, une meilleure gestion de l'interface qu'importe le type d'écran, des optimisations des claviers tactiles ou une meilleure gestion de certaines ressources critiques, comme la RAM. À ne pas oublier, Microsoft cherche pouvoir gérer les applications Android directement sur Windows 10, une fonctionnalité qui pourrait alors accroitre l'intérêt de l'OS sur des écrans tactiles.

Enfin, si vous suivez les évolutions du canal Insider, vous pourrez voir que Windows 10 ARM évolue de plus en plus et permet de réunir les deux mondes de l'informatique, à savoir les applications mobiles autant que les traditionnels x86 et x64 via émulation. Nous ne serions donc pas étonnés que plutôt que de sortir un OS complet avec quelques changements, Microsoft préfère uniformiser celui qu'il a déjà, de lui faire un gros coup de polish et de lui permettre de s'adapter à tous les supports, des petits écrans tactiles aux monstres de plus de 40 pouces en 8K. Bref, peut-être que Windows 10X ne sera plus parmi nous, mais il y a plus de chances dans ce cas qu'il se fasse cannibaliser par son grand frère, plutôt que de finir dans un carton au cinquième sous-sol. (source : Petri)

Pour vos prochaines machines ARM, Microsoft vous propose son meilleur smoothie, utilisant à peine des projets de seconde main.