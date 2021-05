no ragotz

L'allemand Sennheiser, célèbre marque reconnue (mais parfois aussi détesté, le monde de l'audiophile est souvent sans merci et assez intransigeant) pour ses casques audios, avait annoncé en février vouloir continuer à réorganiser ses divisions afin de les rendre plus indépendantes et par la même occasion se libérer de celle chargée du marché mainstream. Un groupe comptant à ce jour environ 600 employés et ayant été la source d'un revenu de 250 millions d'euros en 2020.

Eh bien voilà, un acheteur a déjà été trouvé : il est suisse, il se nomme Sonova Holding AG, c'est une entreprise qui connaît déjà le monde du son, car spécialisée dans les prothèses auditives et les implants cochléaires, et il va dépenser 200 millions d'euros pour cette acquisition, potentiellement en espèce sonnante et trébuchante ! Bien entendu, la transaction se doit encore d'être approuvée par les autorités compétentes, mais ni Sennheiser ni Sonovo n'anticipent de difficulté particulière en chemin, avec l'espoir de boucler l'affaire avant la fin de l'année.

Malgré ce changement de main, la marque Sennheiser que nous connaissons chez nos revendeurs sous la forme de casques et de barres audio ne devrait pas disparaître pour autant, puisque Sonova aura la possibilité de la maintenir sous licence et dans le cadre d'un partenariat prévu sur le long terme. Apparemment, les deux futurs collaborateurs anticipent de bien belles choses sur le marché des écouteurs à optimisation vocale, ainsi que les casques sans-fil et haut de gamme.

Et que fera donc Sennheiser pendant ce temps-là de son côté ? C'est simple, l'entreprise veut profiter des nouvelles perspectives de croissances sur le marché de la communication professionnelle (merci le télétravail !) et va dès à présent concentrer toute son attention vers ce segment. En ce qui nous concerne, le grand public, il sera tout de même intéressant de voir si cela aura un impact sur l'offre Sennheiser et son évolution. Notons que cela ne devrait en aucun cas concerner les joueurs, puisque Sennheiser Gaming est déjà une entité à part depuis 2020, renommée EPOS Gaming. (Source)