Hier, nous vous parlions de l’iGPU Tiger Lake, arrivant à la hauteur d’AMD sur le plan des performances brutes, créant même un écart considérable sur 3DMark. Cependant, ils vous faut ensuite trouver un appareil équipé, une tâche loin d’être facile étant donnée la diversité des modèles existants, qui se retrouve également au niveau des tarifs. Or, s’il est un concepteur habitué des prix planchers sans pour autant jouir d’une réputation catastrophique en matière de tenue dans le temps, c’est bien Xiaomi, d’autant plus que son implantation se solidifie dans le vieux continent — au passage, la firme vient de passer devant Apple à la seconde place des vendeurs de smartphones en Europe, avec 23 % de part de marché.

Pour Xiaomi, l’interprétation du lac du Tigre, c’est ce RedmiBook Pro 15 : un PC portable 15" au châssis en alliage d’aluminium découpé numériquement (rien de bien fifou), proposant une version de Windows en chinois — bon courage pour le passer en français, des problèmes étant récurrents à ce niveau —, mais surtout un i5-11300H équipé d’une partie Iris Xe à 80 EUs @ 1,30 GHz, à comparer aux 96 EUs @ 1,5 GHz de la plus testiboulée Xe Max. Côté CPU, le classique 4 cœurs/8 thread est de mise, sous architecture Willow Cove, permettant l’intégration de 8 mégots de L3. Rajoutez un écran IPS à 90 Hz de définition 3200 x 2000 px couvrant 100 % de l’espace colorimétrique sRGB (et 89,1 % de la surface disponible, soit un bousin bien compact), 16 Gio de DDR4 et un SSD NVMe de 512 Gio, et la bête possède des atouts certains pour quine sera pas dérangé par le clavier QWERTY, pourtant chiclet et rétroéclairé sur 3 niveaux.

Pour ce qui est de la connexion, le WiFi 6 est de la partie, tout comme la dent bleue 5.0 ; et les prises physiquement présentes vous offriront le traditionnel combo jack, du Thunderbolt 4, un HDMI (pleine taille), un USB Type-C de norme inconnue gérant aussi le DP et la charge et deux USB classiques en Type-A : un 2.0 et un 3.2 Gen1. Enfin, la batterie de 70 Wh est donnée pour 12 h d’autonomie en lecture vidéo, mais cela reste à prendre avec les pincettes de rigueur.

Reste la grande inconnue de la disponibilité, ce bousin n’étant pas distribué officiellement en France. Chez Banggood, vous pourrez l’échanger contre 860 €, contre environ 830 € chez AliExpress, auxquels pourront s’ajouter des éventuels frais de douanes et d’import. À vous de peser la balance bénéfices/risques ! (Source : MiniMachines)