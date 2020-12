no ragotz

Le mode Insider de Windows 10 connaît depuis environ un an des changements importants en matière d'organisation, ce qui a permis d'obtenir des transitions moins problématiques d'une version majeure de Windows 10 à la suivante. Néanmoins, certains utilisateurs aimeraient pouvoir profiter des nouveautés applicatives ou fonctionnelles liées à l'OS sans à avoir à attendre une mise à jour majeure, tout en évitant les risques liés à l'utilisation d'un Windows 10 Insider.

La Raymonde pousse donc un nouveau type de service, le Windows Feature Experience Pack, qui a pour objectif de fournir les dernières nouveautés du canal Insider aux utilisateurs qui le souhaitent. Actuellement réservé aux versions beta de l'OS, Microsoft n'exclut pas le fait de proposer plus tard ce service à tous les utilisateurs sous forme de mise à jour optionnelle, et à condition de cocher l'option correspondante dans les paramètres de mise à jour.

Le géant de l'informatique espère donc pouvoir promouvoir plus fréquemment les évolutions fonctionnelles de son système d'exploitation fétiche, qui restent souvent en attente de la sortie d'une version majeure, afin de bien vérifier qu'il ne reste presque pas de problèmes. Une méthode qui permettra de faire tester certaines choses à plus d'utilisateurs, ce qui aidera à mieux détecter les bugs futurs, ou tout du moins on l'espère. (source : blog de Windows)