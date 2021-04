En mars dernier, le Ray Tracing sur Proton n’était pas près d’arriver... Hé bien, c’est désormais terminé puisque vkd3d vient de se mettre à jour en version 2.3 pour rajouter cette fonctionnalité phare ! Mais, avant toute chose, replaçons ses termes dans leur contexte : Proton est la surcouche de compatibilité, développée par Valve, servant à faire tourner les jeux Windows sous Linux, et vkd3d est son composant chargé de traduire le code DirectX (API verrouillée par Microsoft) en Vulkan (API libre, commune à AMD et NVIDIA).

C’est ainsi parti pour un support préliminaire du tier 1, avec, en tête d’affiche, le AAA Control annoncé comme 100 % compatible, ainsi que Ghostrunner bien que ce dernier soit moins testé. La liste des changements ne s’arrête cependant pas là - de diou, pas du tout ! En effet, les développeurs ont également finalisé le support de la Conservative Rasteristation, c’est-à-dire son support jusqu’au tier 3, — une technologie de détection de contours plus adaptée aux collisions, présente sur le matériel vert depuis Turing. Le Variable Rate Shading est également de la partie, avec le tier 2 — qui correspond au dernier avancement actuel.

Les performances font également des bonds spectaculaires en avant : sur Resident Evil 2, les GPU NVIDIA gagneront jusqu’à 20 % de performance du fait d’optimisation de buffers lors de certaines utilisations spécifiques de DirectX ; les logs sont désormais désactivés sur les release, et le CPU est désormais encore moins dérangé, réduisant certains goulots d’étranglement. Enfin, et cet élément n’est pas des moindres, les files d’async compute sont de la partie, permettant d’exploser les performances sur les GPU Navi et Navi 2 d’AMD, Polaris voyant également des améliorations par-ci par-là. Rajoutez les corrections de bugs habituelles — concernant notamment F1 2020 et Forza Horizon 4 — et voilà une mise à jour bien dopée en contenue !

« Avec ça, vous allez péter des flammes ! »

Comme à l’accoutumée, mieux vaudra passer par le système de mise à jour de Steam pour intégrer ces changements, qui sont d’ores et déjà présents sur la mouture Proton Experimental depuis hier. Il ne vous reste qu’à profiter !