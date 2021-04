Les fuites, ce n'est pas ce qui manque sur le Web, néanmoins parfois elles révèlent des choses intéressantes sur le passé. Car oui, toutes les rumeurs ne concernent pas uniquement les puces prévues pour le futur, mais aussi les modèles déjà sortis. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous allons nous penchez sur la RX 6900 XT de référence, le modèle conçu par AMD, mais sous une déclinaison spéciale qui n'a jamais vu le jour sur nos étals : une RX 6900 XT de référence en watercooling. Un modèle qui dispose d'un AIO complet et qui n'est jamais sorti pour des raisons obscures et inconnues à ce jour, que seul AMD connait.

Ce n'est pas la première tentative des rouges à fournir ce genre de cartes, puisque des modèles comme la Fury X ou la Vega 64 ont déjà bénéficié de ce type de traitement il y a quelques années. Ici, il semblerait que nous aillons à faire à une carte qui prendrait 2 slots en épaisseur et utilise un radiateur de 120 mm, ce qui lui permet de se faufiler dans pas mal de boitiers, même en mini-ITX. Toutefois, cela semble un poil léger pour tenir les 300 Watts de TDP du gros GPU, et le partenariat entre AMD et EKWB a dû achever ce projet, qui semblait être une pâle copie des tentatives du passé. Cela dit, cela montre que dès le départ, AMD a pensé à plusieurs solutions de refroidissement pour garder au frais son plus gros GPU grand public. (source : Wccftech)