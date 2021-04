Le vent a tourné dans l'affaire opposant VLSI Technology à Intel, où le premier a accusé le second d'avoir violé plusieurs de ses brevets (rachetés à NXP Semiconductors). Dans un premier jugement, Intel avait été reconnu coupable et condamné à une amende de 2,18 milliards de dollars, mais voilà qu'un second jugement du même tribunal texan (avec un jury différent, bien sûr) lors d'un second procès - toujours sur les mêmes bases et pour obtenir des milliards de dollars de dédommagement - a cette fois-ci acquitté le fondeur des accusations portées contre lui ! Ce jugement a permis à Intel d'éviter un ajout de près de 3 milliards de dollars à son ardoise, la somme qui était exigée par VLSI, apparemment 3000 fois la valeur estimée des brevets concernés. Tant mieux pour le fondeur, mais ce n'est pas encore terminé, un troisième procès contre VLSI est au programme pour juin, toujours devant le même tribunal et le même juge. La baston judiciaire continue ! (Source)