Microsoft continue son gros chantier sur son OS fétiche, cherchant à virer de plus en plus le mode figé de Windows, afin de séparer le plus que possible les différentes applications et interfaces du noyau de l'OS. Un chantier qui prend du temps, puisqu'en parallèle il faut continuer les évolutions propres au système, mettre à jour les fonctionnalités et corriger les bogues, afin de garantir une version 21H2 solide et massive. Ce changement de gestion permet aussi à la firme de se passer des mises à jour majeures de l'OS afin de faire évoluer certaines applications, donc pour cette build 21354, c'est au tour de MSPaint et de l'Outil de capture d'écran de devenir des applications du Microsoft Store.

Au-delà de ce petit changement, l'application News and Interests continue son bout de chemin, et propose plus d'options de personnalisation - notamment un choix plus précis des sources - que ce soit sur l'onglet de la barre des tâches ou dans le navigateur, cet outil était côté serveur. Les caméras disposent maintenant d'un vrai menu de paramétrage Windows, avec quelques réglages en prime, et la gestion automatique de l'éclairage de votre écran est revisitée pour être plus ergonomique. La gestion des horaires de mise à jour de Windows Update est améliorée, et l'onglet Device usage donne plus de détails sur le paramétrage de votre machine selon les cas de figure.

Terminons par les problèmes corrigés - ou non - sur cette build : les jeux deviennent de nouveau utilisables sans soucis, les problèmes liés à la mise à jour 21343 sur l'Explorateur Windows concernant les dossiers épinglés sont corrigés, un certain nombre de crashs est éliminé, que ce soit en x86 ou ARM64. Il semblerait par contre que les petits changements sur les outils d'administration du système provoquent des bogues, et il reste une bonne liste de choses à revoir d'ici la version 21H2 de Windows 10.