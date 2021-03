Malgré l'annonce d'une version 21H1 plutôt légère pour Windows 10, il semblerait que la Raymonde ait décidé d'entamer quelques gros chantiers sur le programme Insider, avec par exemple la mise en place du HDR automatique sur PC. Nous restons dans cette ligne de conduite cette semaine, avec un autre chantier qui risque de durer longtemps : la mise à jour de l'explorateur Windows. Tout du moins, son interface visuelle dans un premier temps avec un changement qui, selon les utilisateurs, sera plus ou moins impactant : les icônes sont radicalement changées. Une grande partie du style graphique de l'explorateur datait encore de Windows Vista, cette fois-ci il s'agit d'une rupture totale, colorée et en flat design. Nous gardons toujours l'espoir qu'au-delà du côté visuel, c'est tout l'explorateur qui sera refait un jour.

À part cela, les changements sont plutôt mineurs, par contre la liste des problèmes corrigés est longue. Cette semaine encore, des crashs et bogues critiques ont été résolus, de même que pour un souci avec certains pilotes réseaux Realtek, une fuite de mémoire sur la Corbeille et un bug assez gênant pour ceux qui possèdent des écrans à fréquence élevée : dans certains cas, les jeux se bloquaient à 60 Hz. Quelques soucis liés à la version ARM64 de Windows 10 ont aussi pu être corrigés. Concernant les problèmes, certains jeux n'arrivent plus à s'exécuter sur cette build, le changement de l'explorateur supprime vos dossiers épinglés et toujours les mêmes bugs récurrents et pas corrigés sur ARM64, Windows Update et les sites épinglés.