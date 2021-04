Il vaut mieux tard que jamais, jetons rapidement un coup d'oeil aux nouveautés récentes de chez Iiyama. Sans forcément toujours faire partie des meilleurs du lot, le constructeur japonais a généralement une assez bonne réputation, et ce depuis plusieurs années, particulièrement pour son offre plutôt orientée pro, et s'il n'occupe pas particulièrement dans le haut du panier sur le segment gaming, ses références G-Master peuvent également valoir le détour, notamment en cas de budget relativement serré.

L'esthétique est inchangée et la même pour les 3 modèles.

Le mois dernier, Iiyama a introduit 3 nouvelles références, portant comme toujours une nomenclature imprononçable et un poil imbitable pour le profane, le XUB2492HSN-B1, XUB2792HSN-B1 et XUB2792QSN-B1. Les deux premiers viennent respectivement remplacer les XUB2490HSN-B1 et XUB2790HSN-B1, désormais EOL, et le troisième complète la gamme derrière le XUB2792QSU-B1. Eh oui, il faudra veiller de faire très attention à chaque lettre et chiffre composant le nom du modèle avant de placer l'un ou l'autre dans le panier, surtout si c'est une fonctionnalité en particulier que vous recherchez. Sur le plan technique, les nouveaux modèles ne se distinguent pas du tout, il y a d'ailleurs fort à parier que la dalle est identique pour chaque référence et son prédécesseur. Ce qui évolue, c'est la connectique qui se modernise et s’étoffe un peu. Au revoir le DVI-D et bonjour l'USB-C Alt Mode avec recharge 65 W et le port Ethernet RJ45 ! Et voilà, c'est tout.

Seulement une référence est disponible en magasin pour l'instant, le XUB2492HSN-B1, le modèle 27 pouces WQHD a aussi été référencé et ne va pas tarder à arriver en stock, tandis que la 3e référence est planifiée pour ce deuxième trimestre de l'année.