Il y a un an, à quelques jours près, l'ARCEP annonçait son nouvel outil Ma Connexion Internet afin de mieux visualiser les réseaux fixes disponibles à votre adresse et sous quelle technologie. Un outil prometteur à ses début, et bien qu'il souffrait de certains défauts comme des bugs - classique vous nous direz pour un site en Beta - ou d'un manque de précision des données, il s'est amélioré à force de retours et de proposition de la part des utilisateurs. C'est donc officiel à partir d'aujourd'hui, la version finalisée de Ma Connexion Internet est de sortie, regardons cela de plus près.

Outre l'affichage des débits pour une adresse donnée, nous retrouvons la possibilité de voir quel opérateur est disponible sur chaque technologie, que ce soit le xDSL, la fibre, le câble ou encore les voies aériennes comme le Wimax, la 4G ou le satellite. En revanche, d'autres informations plus intéressantes pour les professionnels ou les collectivités sont disponibles, comme la répartition des débits et technologies sur une commune. Il est possible aussi d'accéder directement à un autre outil, la carte Ma Fibre, afin de se renseigner sur l'avancement des travaux dans votre secteur, bien qu'un retard de quelques mois peut se faire voir selon les mises à jour des données.

Outre l'officialisation de Ma Connexion Internet, l'ARCEP ouvre ses données sur l'éligibilité des connexions Internet, permettant de voir si elles sont à jour ou de faire votre propre outil, ce qui sera intéressant pour les collectivités. Un autre système de visualisation des statistiques département par département va bientôt arriver, des outils qui permettront de mieux voir les évolutions numériques de nos territoires.