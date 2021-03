C'est le début du nettoyage de printemps chez la Raymonde, en tout cas sur les versions Insider de son OS favori, Windows 10. Car si d'un côté, le nouveau système de copier-coller fait son apparition pour l'ensemble des utilisateurs du canal de test de Microsoft, d'autres applications ne seront plus installées par défaut sur Windows 10. Ainsi, Paint 3D et la visionneuse 3D n'apparaitront plus dans vos applications lors d'une installation fraiche de Windows, et la fonctionnalité de détection des mathématiques deviendra optionnelle. Pas de panique pour les utilisateurs, les applications déjà installées seront toujours sur votre PC, et elles resteront disponibles via le Microsoft Store.

Pour le reste, nous sommes encore sur de la correction de bogues en masse, avec pas moins de 20 problèmes éliminés cette semaine, une belle performance. Certaines Surface Pro X avaient du mal à sortir de veille, les manettes de Xbox causaient des soucis sur les dernières builds Insider, de nombreux paramètres provoquaient des crashs ou le GPU compute ne fonctionnait plus sur WSL, la liste est longue, nous vous conseillons d'aller sur le devblog si vous chercher un correctif en particulier. Côté bogues restant, la nouveauté provient des écrans à rafraichissement très rapides, qui semblent bloquer sur 60 Hz et peuvent parfois provoquer du tearing avec le VRS.