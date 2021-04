Petite tournée dans le monde des navigateurs, mais où l'on ne s'intéressera pas tant aux qualités et défauts généralement attribués à l'un ou à l'autre, l'appréciation d'un navigateur est relativement personnelle, car dépendante de son usage et de ses propres convictions, et donc plutôt subjective (mais on vous encourage évidemment d'en débattre amicalement dans les ragots). En ce qui nous concerne, on va surtout s'intéresser aux chiffres, ces fameuses statistiques que beaucoup d'entre nous aiment parfois observer, pour des raisons que l'on ne saurait toujours expliquer. Chacun prend son pied comme il le p/veut, hein ?

La source du jour est StatCounter, un générateur de statistiques assez connu, celui-ci obtient ses chiffres à partir de données agrégées collectées par lui-même grâce à son réseau rassemblant 2 millions de sites web et représentant plus de 10 milliards de pages vues chaque mois — plus d'information à ce sujet ici. Le site affirme aussi n'être sous aucune influence commerciale. Bref, autrement dit les résultats sont en théorie plutôt représentatifs de nos usages réels. Sans plus attendre, voici le résumé des derniers résultats :

Navigateurs — MARS 2021 Monde — toutes plateformes France — toutes plateformes Monde — desktop France — desktop Monde — Mobile France — Mobile Chrome (Chromium) 64,15 % 56,38 % 67,09 % 57,63 % 63,04 % 55,55 % Firefox 3,69 % 8,82 % 7,97 % 15,55 % 0,49 % 1,29 % Safari 19,03 % 21,58 % 10,13 % 11,62 % 24,85 % 31,92 % Edge (Chromium) 3,45 % 5,19 % 8,04 % 9,81 % (Autres ?) (Autres ?) Edge Legacy 0,29% 0,39 % (Autres ?) (Autres ?) (Autres ?) 0,12 % Opera (Chromium) 2,13 % 1,58 % 2,61 % 2,22 % 1,84 % 0,88 % Internet Explorer 0,73 % 1,03 % 1,71 % 1,94 % NA NA UC Browser 1,36 % 0,59 % (Autres ?) (Autres ?) 2,43 % 1,36 % Samsung Internet (Chromium) 3,27 % 3,66 % NA NA 6,04 % 8,49 % Android (Autres ?) (Autres ?) NA NA 0,21 % 0,18 % Puffin (Autres ?) (Autres ?) (Autres ?) (Autres ?) 0,16 % (Autres ?) QQ Browser (Autres ?) (Autres ?) (Autres ?) (Autres ?) 0,31 % (Autres ?) Inconnu(s) (Autres ?) (Autres ?) NA NA (Autres ?) 0,04 % Autres 1,9 % 0,78 % 2,45 % 1,23 % 0,63 % 0,17 %

L'hégémonie de Chrome (partout dans le monde) ne surprendra personne, elle va forcément de pair avec la domination de son créateur dans le monde de la communication et des technologies, Google. Même son de cloche pour Safari d'Apple, situé dans la plupart des cas en deuxième position, étant le navigateur par défaut des iMachins, son usage est évidemment fortement lié au succès de ces derniers — et on pourrait probablement dire la même chose à propos du navigateur Samsung Internet. Et donc tous les autres se partagent les miettes ! On notera tout de même que la France semble aimer Firefox et Edge un peu plus que le reste du monde, et Chrome un peu moins. C'est particulièrement vrai sur desktop où Firefox arrive à dépasser Safari, mais c'est une tendance observable également pour l'Europe (chiffres non partagés ici), tandis qu'en Amérique du Nord, ce sont Safari et Edge qui complètent de loin le podium derrière Chrome.

Dans l'ensemble, il ne ressort aucune tendance flagrante, la majorité des parts fluctuent très légèrement à la hausse ou la baisse chaque mois pour chaque navigateur, sauf dans le cas particulier d'Edge de Microsoft. Succession d'Edge (Legacy) à base de Chromium introduite en 2020 et désormais systématiquement incluse avec Windows 10 depuis l'automne dernier, son utilisation a logiquement « explosée » en passant de 0,26 % en mars dernier à 3,45 % le mois dernier. Supposant un changement progressif des habitudes, une acceptation générale que l'Edge d'aujourd'hui n'est pas l'Edge premier du nom ni le meme qu'était Internet Explorer, on peut très bien imaginer l'arrivée d'Edge sur le podium tôt ou tard, avec un dépassement de Safari sur desktop.

Et vous, quel est votre navigateur de prédilection sur votre PC et votre téléphone intelligent ? (Source)