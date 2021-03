AMD, comme son comparse Nvidia, a publié les drivers 21.3.2 bêta. Ils tombent à pic pour tous ceux qui voudraient aux trois jeux pris en charge. Le premier est Outriders, qui a eu une démo il y a quelques semaines, et qui sera disponible au 1er avril, 100 % garanti sans poiscaille. Le second est Evil Genius 2 World Domination, et le troisième est une rustine numéro 4 pour le support du Ray Tracing dans le jeu DiRT 5.

À cela s'ajoutent des corrections pour divers bugs comme les RX 6700 XT qui pouvaient avoir des fréquences mal lues dans le Radeon Software, les ombres pouvaient apparaitre corrompues dans le jeu Insurgency Sandstorm sur les RX 6000, et des écrans noirs pouvant survenir sur certains moniteurs FreeSync en mode affichage plein écran sans bordures sur les RX 6000. C'est en gros ce qu'il faut en retenir.