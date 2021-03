Face à la pénurie des stocks et à des manques de production, plusieurs fonderies et pays ont lancé de grands chantiers pour relancer la fabrication d'usine de semi-conducteurs, afin de mieux répondre à la demande toujours plus croissante en matériel électronique et informatique. De plus, les évolutions technologiques sont toujours en cours, puisque la réduction de la taille de gravure permet d'améliorer les performances, mais aussi la consommation des puces, le nerf de la guerre de nos jours pour les secteurs mobiles ou les datacenters. TSMC pourrait donc, selon certaines sources, avancer la sortie de son node N4, originairement prévu pour 2022, à la fin de l'année 2021.

Il faut se rappeler qu'il y a peu, TSMC a annoncé avoir injecté quelques milliards dans l'augmentation de ses capacités de productions des nodes en 7 et 5 nm, notamment par la construction de sites aux USA. Or, le node des 5 nm représente toutes les technologies associées au 5 nm, dont le 4 nm - ou N4, au choix - puisqu'il s'agit d'un 5 nm++, une triche marketing habituelle en quelque sorte. La question, c'est surtout pourquoi avancer la production en masse de puces en 4 nm ?

Il semblerait que cela vienne de chez Apple, actuellement le plus gros - de très loin - client de TSMC, qui voudrait accélérer la production de puces ARM en N4, alors qu'il sort déjà ses puces A15 en N5P d'ici quelques mois. Un changement qui pourrait libérer quelques lignes de production en N5, au profit des autres clients comme AMD par exemple, qui devrait sortir dans les mêmes eaux sa nouvelle génération de CPU Zen 4. Coïncidence ? À l'avenir de nous dire s'il faut y croire ou non. (source : Tom's Hardware US)