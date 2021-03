Le K55 n'est pas un modèle aussi prestigieux que le reste de la gamme - qui, il faut bien l'avouer, commence à être un peu difficile à lire -, à commencer par le fait que c'est un exemplaire - certes inspiré des modèles plus haut de gamme - qui exploite des interrupteurs à membrane, plutôt que mécanique. L'avantage, c'est que cela permet de profiter de certains atouts des modèles plus chers à des tarifs plus abordables et accessibles. Est-ce le cas aujourd'hui ? Visiblement arrivé à court d'idées pour ses nomenclatures, Corsair cumule les adjectifs. Après l'original K55 et K55 RGB, voici donc les K55 RGB PRO et K55 RGB PRO XT ! Dans la continuité du glorieux K100 et du rikiki K65 RGB Mini, les nouveaux venus intègrent un petit mélange des dernières nouveautés de la marque.

On ne s'attardera pas particulièrement sur la présentation du produit, esthétiquement et structurellement c'est bien du clavier Corsair tout craché comme on les voit défiler à la chaine depuis des années, avec quelques ajustements esthétiques mineurs ici et là, notamment en matière d'illumination RGB. La bonne nouvelle c'est que les claviers sont assez complets, puisqu'ils possèdent 7 raccourcis multimédias et 6 touches macro dédiées, ainsi qu'un repose-poignet au revêtement doux texturé. Leur apparence est donc sans surprise, propre et soignée, et les fonctionnalités de base sont toutes celles d'un clavier de jeu contemporain. Corsair leur vante également des touches réactives et silencieuses. Les ajouts « majeurs » sont invisibles à l'oeil. Tout d'abord, les deux K55 sont porteurs d'un indice de protection IP42. Pas de quoi en faire tout un plat, c'est une certification minimale, mais au moins ils possèdent une certaine résistance à l'accumulation de poussière et aux éclaboussures. On aurait aimé y voir les nouveaux capuchons en PBT de la marque, mais hélas, les K55 restent à l'ABS.

Ensuite, ils profitent de l'intégration logicielle (assez téléphonée) de l'Elgato Stream Deck, permettant de disposer de fonctionnalités supplémentaires pour le streaming du bout des doigts. À ce stade, on se demande ce qui différence en fin de compte K55 RGB PRO et K55 RGB PRO XT... Par la magie d'une segmentation clairement forcée, le modèle PRO ne possède que 5 zones d'éclairages RGB avec 6 effets lumineux prédéfinis, alors que le PRO XT possède un rétroéclairage par touche, avec 10 effets préenregistrés et une compatibilité iCUE pour une personnalisation « infinie ». Une différence qui se ressentira évidemment sur le tarif, puisque le modèle PRO XT coute 20 € de plus que le PRO à 59,99 €.

Au fond, si vous êtes à la recherche d'un clavier abordable et que la membrane n'est pas un frein pour vous, l'offre ne semble pas inintéressante, particulièrement le K55 RGB PRO XT, celui-ci étant le plus complet des deux. Mais dans ces eaux-là, des alternatives mécaniques parfois encore plus abordables existent aussi, certes, sans les bonus de Corsair.