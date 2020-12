Écrit par Thierry C. | 12 Décembre 2020 à 00h00 | 2740 bims

Bon plan • Des kits de 16 Go de Ballistix à partir de 59,99 €

Le black friday passé, il vous reste quelques euros à dépenser pour votre nouvelle configuration ou un upgrade mérité ? Voilà qu'on trouve chez Amazon quelques kits de Crucial Ballistix à prix vraiment intéressant ! À commencer par le Kit de 16 Go de Crucial Ballistix Black 3200 MHz C16 à 59,99 € livré. Si vous préférez la lumière, vous pouvez trouver le même kit équipé de DEL au prix de 68,99 € et si c'est la fréquence qui vous intéresse, la version rouge cadencée à 3600 MHz C16 est affichée à 76,99 €. Vous avez du choix et nos liens pour vous ravitailler.