Nvidia a mis en ligne ses pilotes 457.09 WHQL, qui sont là pour offrir le support optimisé des jeux Watch Dogs Legion (paru aujourd'hui, mais qui va bénéficier demain d'une rustine pour améliorer les performances générales), Dirt 5, Ghostrunner, Need for Speed Hot Pursuit Remastered et Xuan Yuan Sword VII. AMD avait fait de même dix jours en amont.

4 écrans complètent la liste G-Sync Compatible, Acer XB323U GX, ASUS VG279QL1A, Dell AW2521HFLA, et GIGABYTE FI25F. C'est également le pilote qui ajoute les RTX 3070. Quelques bugs ont été corrigés comme du flickering aléatoire en multiGPU et G-Sync, For Honor qui crashait sur RTX 30, ou encore un écran noir en utilisant un moniteur Display Stream Compression.

Il y a des bugs connus également, les RTX 30 sous G-Sync peuvent augmenter leur consommation au repos avec certains moniteurs à fort taux de rafraichissement. Ansel stoppe parfois son fonctionnement après avoir quitté SW Squadrons, Warzone avec des RTX 30 peut voir du yoyo dans les perfs, il y a du stuttering dans les vidéos en scrollant les pages YouTube. C'est à peu près tout.