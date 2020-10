Cyberpunk 2077 a été une nouvelle fois repoussé, même si c'est de peu cette fois comparée aux fois d'avant, mais voici qu'Ubisoft lui emboite le pas. Ce jour, ce sont deux titres majeurs qui voient leur date s'éloigner à une période lointaine. En effet ces deux titres seront lancés quelque part entre le 2 avril 2021 et le 31 mars 2022, ce qui correspond à la prochaine année fiscale du géant.

Le premier, ironie du sort, se nomme Rainbow Six Quarantine, en période de confinement, c'est très à propos. Il devait sortir en "2020", on sait quand il sortira. Le second risque de faire aussi peu plaisir que le premier, c'est Far Cry 6. Prévu initialement pour le 18 février 2021, il a désormais une grosse marge de manoeuvre pour être finalisé. AMD qui le vend en bundle avec certains CPU pourrait être amené à décaler son activation.

Ubisoft explique que c'est à cause du COVID que la production est compliquée. Mais comme il a des licences solides, il peut se permettre de repousser deux jeux sans que cela ne soit impactant sur ses finances. Il est vrai que Watch Dog Legion et Assassin's Creed Valhalla vont occuper les longues soirées déprimantes d'hiver.