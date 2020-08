AMD aussi suit la tendance générale qui veut que le support de Flight Simulator doit être optimal. Disponible et jouable en cette heure, lié à votre compte Microsoft uniquement si vous l'avez sur Steam, ou dans votre ludothèque UWP si vous l'avez pris sur le Microsoft Store, il est désormais suivi par AMD. Autre jeu, qui en avait réellement besoin, c'est Total War Troy. On a vu la semaine dernière que les Radeon étaient dépassées par les verts, et déjà que les moyennes n'étaient pas flambantes... À ce sujet, AMD annonce jusqu'à 12% en plus sur RX 5700 XT, ce n'est pas anodin comme gain !

Mortal Shell et la bêta ouverte d'Avengers sont aussi de la partie. Il y a quelques bugs corrigés, mais rien de bien transcendant ni de capital.