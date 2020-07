La progression de la fibre est au ralenti depuis quelques semaines, et malgré la sonnette d'alarme utilisée par l'Observatoire du THD, les travaux restent toujours peu fréquents en cette période estivale. Mais pour autant, il ne faut pas dire que les installateurs ont chômé ces derniers mois, car la progression des chantiers d'installation de la fibre optique reste toujours correcte. Il faut rappeler que l'un des freins existant reste l'adoption de la fibre par les habitants, qui peuvent parfois être réticents à modifier leur contrat d'abonnement, la faute à un manque sérieux d'éducation sur le numérique.

Mais malgré tout, les opérateurs enregistrent une progression de la qualité des débits internet dans leur globalité, ce qui est signe d'un passage progressif des usagers aux connexions lumineuses. En effet, NPerf a pu enregistrer une augmentation globale des débits montants et descendants, tout comme un ping de plus en plus bas. Nous retrouvons en tête du classement global Orange, alors que sur le débit descendant pur il se laisse battre par Free sur le domaine de la fibre optique.

Mais dans la réalité, cela ne démontre pas forcément les écarts entre les connexions les plus rapides et les plus lentes, et sur les connexions ADSL plus classiques, nous retrouvons devant Bouygues Telecom et Free plutôt que le géant historique. Il ne reste plus qu'à voir ce que cela donnera à l'avenir, au fur et à mesure que les connexions les plus lentes sont remplacées par la fibre optique, et ce même dans les campagnes. (source : Ariase)