Alors qu'on pensait que la Raymonde avait enfin repris son cours normal des choses avec les Windows 10 Updates, voilà qu'une rustine vient mettre le dawa dans les 4 dernières mises à jour. Les versions concernées sont May 2020 ou 2004, November 2019 ou 1909, May 2019 ou 1903 et enfin la October 2018 connue aussi sous 1809.

La dernière mise à jour mensuelle a installé des KB qui portent soucis avec le service Local Security Authority Subsystem Service, reconnu comme processus lsass.exe dans le gestionnaire des tâches, dont celles allouées à Windows. Au détail, c'est la KB4557957 pour W10 2004 qui peut merdoyer, KB4560960 pour W10 1903 et 1909, et enfin KB4561608 pour W10 1809.

Si vous n'avez pas encore fait la mise à jour Windows, décochez la partie problématique. La panne est simple : vous rencontrerez un bel écran bleu qui vous stipulera que le lsass.exe a cessé de fonctionner avec un zouli code erreur qui ne vous inspirera que de la crainte, et qu'il faut redémarrer. Microsoft n'a pas encore délivré de fix pour résoudre ce souci, mais travaille dessus pour que cela soit fait au plus vite. Derrière ça, il y a plein d'installations qui fonctionnent bien, puisque cette erreur est due à une incompatibilité du processus avec certains périphériques/composants. Le problème c'est qu'on ne sait pas lesquels. Il y a quand même plus de personnes qui passent à travers les gouttes plutôt que tombent dans le trou. Malgré tout, quand le souci est là, c'est très rageant, surtout que ce type d'erreur lsass a déjà existé par le passé.