Même si la GDC 2020 a disparu du calendrier, une partie des annonces qui devaient y avoir lieu, fleurissent peu à peu. Après la ratification officielle des extensions dédiées au Ray Tracing au sein de Vulkan que nous vous annoncions hier, Microsoft s'y met à son tour. Presque 2 ans jour pour jour après l'annonce de DirectX Raytracing, une API (ou plutôt extension de DX12) dédiée comme son nom l'indique au lancer de rayons, voici à présent qu'apparait DX12 Ultimate.

Kesako ? C'est une nouvelle API mais pas vraiment nouvelle en fait ! Il s'agit toujours de DX12, mais dans sa version mise à jour. Microsoft avait déjà communiqué sur le sujet ici, ce dont nous vous parlions là. En mode résumé, DXR passe au Tier 1.1, le Variable Rate Shading est directement implémenté dans l'API, tout comme les Mesh Shader et Sampler Feedback. Toutes ces fonctionnalités ne doivent pas vous être inconnues si vous nous lisez régulièrement, puisque nous les avons pour la plupart détaillées lors de notre dossier destiné à l'architecture Turing. Vous trouverez ci-dessous quelques slides des verts rappelant brièvement leur usage.

Pourquoi diable lancer une nouvelle API du coup ? L'objectif est simple, imposer un prérequis minimum côté hardware afin d'unifier l'API entre la nouvelle Xbox Series X (qui sera bien entendu pleinement compatible) et les PC dotés de GPU récents. Mais à ce niveau tous ne seront pas logés à la même enseigne, puisque pour l'heure seules les GeForce RTX disposent du bagage matériel et logiciel pour une prise en charge complète. Il ne fait pas de doute que les futurs GPU RDNA 2 destinés au marché PC l'auront aussi, mais en attendant les verts peuvent clamer à raison, que leurs cartes RTX pourtant agées de 18 mois, sont pleinement compatibles. C'est aussi l'avantage d'être le premier sur certaines technologies, ces dernières deviennent de facto la norme si le succès est au rendez-vous.

Pour finir sur le sujet, NVIDIA propose un petite vidéo (elle sera active un peu plus tard) compilant les différentes informations au niveau du support de DX12 Ultimate par ses GeForce RTX et un peu plus bas, le lien pour accéder aux informations de Microsoft sur sa nouvelle API.