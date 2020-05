À l’occasion de notre dossier détaillant la marche à suivre pour jouer sous Linux, nous avons pu constater toutes les réticences liées à l’utilisation de la ligne de commande. En effet, l’OS manchot s’est construit, historiquement, autour du terminal, un outil certes puissant, mais peu abordable sans connaissance préalable. Pourtant, l’une des principales qualités de Linux, son système d’installation de programmes, a commencé en ligne de commande !

Plus couramment nommé Gestionnaire de paquets, ce type d’utilitaire permet de garder une trace des logiciels installés et de leurs dépendances, en plus de centraliser la liste des logiciels disponibles. Si vous avez déjà jailbreaké un iBidule, le système d’installation de tweaks fonctionne également de la même manière. Cependant, Linux oblige, il fallait que chacun essaye d’innover à sa manière, de nombreux logiciels ont vu le jour pour cette utilité, avec, en vrac : apt, pacman, yum, pip, node. JS, brew, … Liste auquel il faudra désormais rajouter WinGet, l’implémentation maison sauce Microsoft.

Qui a dit que Microsoft délaissait entièrement la ligne de commande ?

Car il faut bien avouer que l’installation de nouveaux programmes est, sous Windows, laborieuse. Comme certains nous le font remarquer en commentaires, il faut ouvrir un navigateur et se frayer un chemin parmi les sites sponsorisés vous incitant à utiliser leur propre utilitaire de téléchargement... qui vous installe également d’autres adwares, dans le meilleur des cas.