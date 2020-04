L’OS ADM du constructeur Asustor passe en version 3.5 et apporte son lot de fonctionnalités en plus. Pour rappel Asustor est une filiale d’Asus spécialisée depuis 2011 dans les serveurs NAS, machines qui sont équipées d’ADM. L’OS maison de la marque propose toutes les features indispensables à un NAS, gestionnaire de stockage, monitoring réseau et sauvegarde automatique. Un store est présent et propose tout un panel d’applications venant étoffer les fonctionnalités incluses à la base dans l’OS.

ADM passe donc en version 3.5, nous n’en avions pas entendu parler depuis les versions 3.3/3.4 parues en 2019 et l’arrivée du snapshot center. Sur cette nouvelle mouture 3.5, disponible en bêta, on trouvera essentiellement une mise à jour de l’explorateur de fichier ainsi qu’une amélioration de ce système de snapshot.

Pour rappel, le BTRFS est un système de fichier proposant une meilleure gestion de l’espace occupé, le support des sauvegardes incrémentales, la défragmentation à chaud et la possibilité de faire des snapshots. My Archive, utilitaire permettant d’utiliser des disques durs comme archive amovible, renforce encore plus sa protection des données en proposant une gestion simple des sauvegardes via un historique et la possibilité de transférer les HDD en cas de besoin sur une autre machine Asustor. La mise à jour de l’explorateur de fichiers apporte une meilleure prise en charge des sources de fichiers. EZSync, l'outil permettant la synchronisation des fichiers entre PC et NAS, a été ajouté directement dans l’explorateur, afin de faciliter la sauvegarde des données. Également, un nouveau panneau de configuration est disponible, avec Widget, pour une gestion simplifiée des paramètres.

La mise à jour est disponible dès maintenant, pour les modèles Nimbustor et Locketstor suivants : AS31, 32, 40, 50, 51, 61, 64, 70. Attention tout de même à ne pas se précipiter sur une version bêta, si vous avez des fichiers un tant soit peu sensibles, on vous conseillera d’attendre une version stable. Il serait dommage de perdre vos photos de charme vacances ou des fichiers importants pour votre vie professionnelle. Prudence donc…