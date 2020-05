En attendant les fameuses instructions du comptoir pour tripatouiller vos titres favoris pendant la fin du confinement (elles sont imminentes, promis !), voici que Proton se met — à nouveau — à jour, avec la version 5.0-7.

Rien de bien transcendant que des supports toujours améliorés pour plus de jeux comme TrackMania et Borderlands 3, mais également la possibilité de jouer à Street Fighter 5, Streets of Rage 4 et GTA 4. Enfin, le DXVK embarqué passe en 1.6.1, et vkd3d est également amélioré pour ce qui est des jeux DX12.

Encore une fois, Steam mettra tout seul le bousin à jour si vous l’utilisez, inutile donc de vous fournir un quelconque lien !