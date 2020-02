Windows Insider 19564 : plus d'options graphiques et un nouveau calendrier

Ces derniers temps, les builds Insider étaient assez légères et se focalisaient sur la correction de bugs, qui pour certains pouvaient prendre un temps considérable pour être traités correctement. Mais la déprime du mois de janvier commence à se dissiper, et le retour des grosses mises à jour est enfin là. Cette fois-ci, il y aura bien une longue liste de patchs pour différents bugs présents ou identifiés depuis quelque temps déjà, mais certaines applications et fonctionnalités de Windows 10 sont revues. Cela change de la build 15559 qui n'avait quasiment rien à proposer, si ce n'était que quelques corrections mineures.

Pour la version 15564, nous avons donc une mise à jour des paramètres graphiques avancés de Windows 10. Loin d'être dépaysante, la nouvelle version ressemble beaucoup aux outils fournis par les fabricants de GPU et permet de régler des paramètres avancés pour les différentes applications présentes sur le PC. Pour l'instant, l'option ne permet que de choisir quel GPU est associé pour chaque application, mais il est fort probable que la Raymonde puisse améliorer le système pour prendre en charge plus de paramètres : sharpening, gestion de l'alimentation, priorisations... L'autre grand point pour cette version est la mise à jour du calendrier, qui se modernise un peu pour se rapprocher du visuel de ses concurrents web. La fonctionnalité est déjà activable sur Outlook ou l'application Calendrier, en cochant en haut à droite du logiciel le slider "Bientôt disponible". Choix de thème colorés, simplification des événements... Bref, une évolution intéressante, qui montre que Microsoft dépoussière petit à petit les vieilleries de son écosystème. (source : Blog Microsoft)