On avait eu droit à du 18 coeurs Intel vs du 16 coeurs AMD avec le 10980XE et le Ryzen 9 3950X. 4 threads de plus pour le géant bleu ne lui ont pas suffi pour renverser le roi du mainstream AMD. Alors si on partait sur un duel plus "équilibré" sur le papier, 12 coeurs partout avec SMT/HT ? Bit-tech propose cela sur son site, avec le 10920X, Cascade Lake-X LGA2066, pédalant entre 3.5 et 4.6 GHz selon la charge, et épaulé par 19.25Mo de cache L3. Mais il y a aussi le 3900X parmi les concurrents, avec ses 3.8 à 4.6 GHz et ses 64 Mo de cache L3.

Dans la quasi-totalité des cas, le Ryzen ne prend pas de gants et bat son ennemi direct. En applicatif c'est sans partage, en 3D c'est tantôt l'un tantôt l'autre qui gagne, mais on reste dans le même registre. En overclocking, on arrive relativement vite aux limites, mais le 10920X se montre relativement docile avec 4.9 GHz à 1.32V sur tous les coeurs, ce qui lui permet selon le test de rattraper voire dépasser le 3900X. Par contre, ça chauffe dur même avec des AIO de watercooling, il faut dire qu'on assiste à une inflation des TDP sur le segment HEDT qui n'est pas sans inquiéter. Pour ce qui est de la vente de ce CPU Cascade, c'est justement la grosse cascade car cette série est quasiment introuvable en stock, quand ses puces sont référencées. Et avec 850€ le 10920X, soit 320/330€ de plus que le 3900X, il n'y a absolument pas photo au final, Intel n'ayant pas cassé les prix suffisamment (689$). En 12 coeurs, il y a mieux que le 10920X, mais c'est moins cher !