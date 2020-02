Refonte de la gamme Kraken chez NZXT !

En ce début d'année 2020, c'est la fête de l'AIO. Après une évolution plus abordable du H100i Platinum de Corsair, c'est au tour de NZXT de proposer une nouvelle révision de ses systèmes de refroidissement à eau. Arrivent alors les Kraken X53, Kraken X63 et Kraken X73 qui prennent la place de leurs prédécesseurs au catalogue. De prime abord, pas trop de changement en vue, si ce n'est une pompe de 7 ème génération, toujours conçue par l'OEM Asetek et l'abandon de la version 140 mm de cette série. Mais ça n'est pas tout, puisque la marque introduit également sa série Z-3 ! Cette série se compose d'un modèle de 280 et d'un 360 mm, qui disposent cette fois d'un top de pompe équipé d'un écran de 2,36". Attention, une grosse modification arrive également avec ce chamboulement dans la gamme ! On ne vous en dit pas plus et on vous détaille tout ça dans la présentation des Kraken Z73, Kraken Z63 et Kraken X53 que nous nous sommes procuré !.